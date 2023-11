Sport: Lionel Brügger gewinnt Aargauer NewComer Award

Beachsoccer-Training und Inputreferat

Für die Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler begann der Anlass im Rolling Rock Aarau mit einer sportlichen Aktivität. Sie wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, wobei die eine Gruppe verschiedene Sportarten im Rolling Rock – Tischtennis, Bouldern, Trampolin, Kickboard fahren und Skaten – ausprobieren konnte, während sich die andere im Beachsoccer versuchte. Das Beachsoccer-Training wurde vom amtierenden Aargauer Sportler des Jahres Noel Ott und seinem Aargauer Nationalmannschaftskollegen und Aargauer Cool and Clean Botschafter Tobias Steinemann geleitet. In der rund 20-minütigen Einheit gab es eine kurze Einführung in die Regeln des Beachsoccer-Sports, ehe gepasst, geschossen und Fallrückzieher geübt wurden.

Die Eltern erhielten zeitgleich in einem Referat der Sporthilfe Schweiz nützliche Informationen rund um die Angebote und Möglichkeiten, welche die Sporthilfe für junge Sportlerinnen und Sportler bietet. Auch mit dabei war die Aargauer Profi-Halfpipe-Snowboarderin Berenice Wicki, die von ihrer langjährigen Unterstützung durch die Sporthilfe berichtete. Im Anschluss führte Moderator Fabio Baranzini ein Interview mit Noel Ott. Dabei erzählte Ott den Anwesenden von seinem eindrücklichen sportlichen Werdegang, sprach über Erfolg und Misserfolg, die bei ihm in diesem Jahr so nahe beieinander lagen, und gab Einblicke in seinen Alltag als Leistungssportler, der aber nebenbei noch immer 100 Prozent arbeitet.