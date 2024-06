Staatsweine 2024: Aargauer Weine wurden ausgezeichnet

Die 110 eingereichten Weine (Riesling-Sylvaner 19, Weisse Spezialitäten 37, Pinot Noir 21 und Rote Spezialitäten 33) wurden im Vorfeld der Aargauer Staatsweinkürung durch eine interkantonale Fachkommission vorselektioniert. Die Staatsweinjury, zusammengesetzt aus Weinexperten, Branchenvertretenden und Politikerinnen und Politikern, kürte aus den gewählten sechzehn Finalisten die Aargauer Staatsweine 2024 in vier Kategorien. Die Finaldegustation erfolgte unter der fachkundigen Leitung von Yannick Wagner, Fachspezialist Weinbau am Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg. Als Vorsitzender der Jury war Markus Dieth voll des Lobes für die Aargauer Weine: «Die Finalweine waren auch dieses Jahr wieder von höchster Qualität, was die Auswahl für die Jury nicht einfach gemacht hat. Mit der Kürung der Aargauer Staatsweine würdigt der Kanton das Engagement und die hohe Professionalität der Aargauer Winzer. Durch die Auszeichnung wird die Bedeutung des Weins als Aargauer Kulturgut gestärkt.»

Ehrengast Solothurner Landammann Peter Hodel

Jedes Jahr nimmt eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens Einsitz in der Staatsweinjury. Diese sogenannte Wildcard hat der Aargauer Landammann in diesem Jahr an den Solothurner Landammann und Finanzdirektor Peter Hodel vergeben. Finanzdirektor und Landammann Peter Hodel: «Es war eine unglaublich spannende und interessante Aufgabe, an dieser Final-Degustation mitwirken zu können. Im Kanton Solothurn gibt es seit dem letzten Jahr auch einen Staatswein. Ich durfte diesen für das Jahr 2024 küren. Deshalb war es eindrücklich zu sehen, welche Hürden ein Wein im Aargau nehmen muss, um für ein Jahr Staatswein sein zu dürfen. Alle degustierten Weine waren hervorragend.»