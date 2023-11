Ständeratswahlen: Binder-Keller (Mitte) holt den zweiten Sitz – grosse Freude bei den Frauen

Das Aargauer Stimmvolk hat gewählt: Nebst Thierry Burkart (48, FDP, bisher) wird neu Marianne Binder-Keller (65, Mitte) in den Ständerat einzieht. Sie erhielt im 2. Wahlgang 84›431 Stimmen. Benjamin Giezendanner (41, SVP) erhielt 79›429 Stimmen. Nancy Holten (48, parteilos) machte 2879 Stimmen, Pius Lischer (60, IG Gesundheit) 1385 Stimmen. Die Stimmbeteiligung im 2. Wahlgang betrug 38.09 Prozent.

Im zweiten Wahlgang wurde ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Benjamin Giezendanner und Marianne Binder-Keller erwartet, dies nachdem klar war, dass Gabriela Suter (SP, 51’930 Stimmen), Irène Kälin (Grüne, 38’511), Barbara Portmann (GLP, 20’692), Lilian Studer (EVP,16’499) und Theres Schöni (LOVB, 3542) ihre Kandidaturen zu Gunsten von Binder zurückziehen und im zweiten Wahlgang nicht mehr antreten. Bereits nach rund der Hälfte aller ausgezählten Gemeinden lag Marianne Binder aber in Front und baute ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Am Ende waren es deutliche 5002 Stimmen Vorsprung.