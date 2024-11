Stimmrechtsalter 16: Überparteiliches Komitee fordert mehr Mitsprache für Jugendliche

Am Samstag stellte ein überparteiliches Komitee aus Jungparteien die Initiative «Für eine Demokratie mit Zukunft – Stimmrechtsalter 16 im Aargau» vor. Ziel ist, das Stimmrechtsalter auf 16 Jahre zu senken, um Jugendliche stärker in politische Entscheidungen einzubinden. Das Komitee argumentiert, dass der Aargau als einziger Kanton mit dem Schulfach «Politische Bildung» besonders gut auf eine solche Änderung vorbereitet sei. Zudem zeigt das Beispiel Glarus, dass ein tieferes Stimmrechtsalter die Wahlbeteiligung junger Menschen fördern kann. Der Regierungsrat lehnt die Initiative ab und verweist auf die Zuständigkeit des Bundes, was das Komitee jedoch als gegenseitiges Abschieben der Verantwortung kritisiert. pd/RAN