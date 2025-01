Strafverfolgungsbehörden ziehen Bilanz: Zunahme der Kriminalität und komplexe Fälle

Mit Kontrolldruck gegen Strukturkriminalität

Vermögensdelikte auf Höchststand, Cybercrime mit grösster Zunahme

Tötungsdelikte leicht rückgängig, Verkehrssicherheit anhaltend hoch

Durchzogene Bilanz bei straffälligen Jugendlichen

Zwei Tötungsdelikte von Jugendlichen wurden 2024 im Aargau registriert – ein vollendetes in Wohlen und ein unvollendetes im Limmattal. «Solche Fälle sind selten, aber besonders belastend, da oft Minderjährige auf Täter- und Opferseite stehen», so Gil.

Rekord bei Verfahrenseröffnungen der Staatsanwaltschaft

Vom Dunkel- ins Hellfeld

Seit 2017 stiegen die neueröffneten Strafverfahren von 38’300 auf über 50’000 – ein Zuwachs von 31,9 Prozent. Neben den steigenden Fallzahlen sieht sich die Staatsanwaltschaft auch zunehmend mit komplexer werdenden Fällen konfrontiert. Dazu gehören auch Kriminalitätsformen, die nicht im öffentlichen Raum stattfinden und oft verborgen bleiben. Der leitende Oberstaatsanwalt Philipp Umbricht sagt dazu: „Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendanwaltschaft arbeiten gezielter und bringen so mehr Delikte ans Licht.“

Die Fokussierung auf gewisse Themen und der gezielte Ressourceneinsatz zeigten Wirkung, sagt Sicherheitsdirektor Dieter Egli: «Kriminalität bekämpfen wir in erster Linie präventiv, aber natürlich auch repressiv. So ist trotz steigender Deliktszahlen die Aufklärungsquote in den vergangenen Jahren konstant geblieben.» AG