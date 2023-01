SVP Aargau sucht neue Parteisekretärin: Barbara Borer-Mathys zur Wahl vorgeschlagen

Die SVP Aargau hat folgende Personen für die nationalen Parlamentswahlen 2023 nominiert (von links): Philipp Gut, Patrick Gosteli, Nicole Burger, Rolf Jäggi, Barbara Borer (verdeckt), Miro Barp, Martina Bircher, Thomas Burgherr, Alois Huber, Stefanie Heimgartner, Benjamin Giezendanner, Christian Glur, Andreas Glarner, Désirée Stutz, Christoph Hagenbuch und Christoph Riner.

Bild: SVP

Am Parteitag in Suhr nominierten die über 300 Delegierten der SVP Aargau den Rothrister Nationalrat Benjamin Giezendanner einstimmig als Ständeratskandidat und die 16 Nationalratskandidatinnen und Kandidaten. Die Wahlen für das eidgenössische Parlament finden am 22. Oktober 2023 statt.