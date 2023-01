SVP Aargau: Sitze verteidigen und weitere dazugewinnen

Nach dem Rücktritt von Grossrat und Parteisekretär Pascal Furer muss die SVP Aargau nach 19 Jahren erstmals wieder einen neuen Sekretär suchen. Nach diversen Gesprächen und Hearings, das letzte und entscheidende fand am vergangenen Samstagmorgen vor der zehnköpfigen SVP-Geschäftsleitung statt, schlägt diese nun dem zuständigen Kantonalvorstand einstimmig die Grossrätin Barbara Borer-Mathys (Holziken) zur Wahl vor. Borer-Mathys hat sich am Ende gegen eine andere Grossrätin (Name der Redaktion bekannt) durchgesetzt. Diese will ihren Namen im Zusammenhang mit der Kandidatur aber nicht in der Presse veröffentlicht sehen.