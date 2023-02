Telefonbetrüger ergaunern 650 000 Franken

Kriminelle seien ihr auf den Fersen, tischte der vermeintliche Polizist Fuchs der Seniorin am Telefon auf. Ins Gespräch schaltete sich dann noch ein angeblicher Mitarbeiter der Kantonalbank ein. Weil ihr Geld in Gefahr sei, müsse sie dieses sofort abheben und der Polizei übergeben. Der telefonische Psychoterror brachte die betagte Frau schliesslich dazu, weit über 200’000 Franken an der Haustüre einer wildfremden Person zu übergeben.