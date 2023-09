Tesla «schlägt» Ferrari beim «Bergrennen» an der Staffelegg – Rekord lag bei 151 km/h – vier Führerausweis auf der Stelle abgenommen

Mit einem Lasermessgerät führte die Kantonspolizei Aargau am Samstagnachmittag, 16. September 2023, auf der Staffeleggstrasse oberhalb von Küttigen eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Auf dieser beim Freizeitverkehr beliebten Ausserortsstrecke gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Kurz vor 14 Uhr erfasste der Polizist am Messgerät einen Tesla, der mit 151 km/h in Richtung Passhöhe fuhr. Die Kantonspolizei stoppte den Wagen in der Folge. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 66 km/h. Weil damit der sogenannte Rasertatbestand erfüllt wird und folglich eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr droht, schaltete die Polizei die Staatsanwaltschaft ein. Diese eröffnete eine Strafuntersuchung und beschlagnahmte den Wagen. Die Kantonspolizei nahm dem 35-jährigen Lenker den Führerausweis ab.