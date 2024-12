Einst und heute: 220 Jahre Schulgeschichte in Küttigen

Die Bevölkerung von Küttigen wächst kontinuierlich und hat kürzlich die Marke von 7000 Einwohnern überschritten. Auch die Zahl der Schulkinder steigt, was den Ausbau der Unterrichtsgebäude unumgänglich macht. Nun haben die Bauarbeiten für die Erneuerung der Schulanlage auf Stock begonnen. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Schulbauten in Küttigen stets ein Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen waren.