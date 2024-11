Turnerabend als Traumferien in «Staffelbeach»

Alles begann im Reisebüro, wo einer Reisegruppe, gespielt vom Umbaupausen-Sketchteam der turnenden Vereine, eine Woche Ferien in Staffelbeach angeboten wurde. Was es dort alles gibt: einen Strand an der Suhre, ein Sandsteinmuseum und Jogis Melkroboter, der aber meistens defekt ist. Das passt, die Reise wurde gebucht.

Ein erstes turnerisches Ausrufezeichen setzte der Turnverein mit einer gekonnten Nummer am Barren. Ebenfalls glänzen konnte die Damenriege am Schulstufenbarren. Dazwischen waren Muki/Vaki beim Packen, KiTu beim Check-in und die Jugi klein an der Sicherheitskontrolle zu bewundern. Noch vor der Pause lotste die Männerriege in Leuchtwesten das Flugzeug aufs Rollfeld und der Turnverein konnte abheben Richtung «Staffelbeach».