Gesamthaft hatten die beiden mutmasslichen Schmuggler 622 Kilogramm Marihuana in die Schweiz geschleust.

Über eine halbe Tonne Marihuana in die Schweiz geschmuggelt – 6 Jahre Haft und 10 Jahre Landesverweis gefordert

Über ihr Reiseunternehmen haben zwei Brüder mehrfach grosse Mengen an Marihuana in die Schweiz eingeführt. Im Sommer 2021 konnte die Kantonspolizei Aargau die Beschuldigten und zwei Komplizen in einer gemeinsamen Aktion mit dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Aargau fordert Gefängnisstrafen von 6 Jahren und 10 Jahre Landesverweisung für die beiden Männer, wie sie heute Montag bekannt gab.