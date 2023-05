Und welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?

In meiner Kindheit war der Journalismus auf jeden Fall noch keiner meiner Berufswünsche. Ich sah meinen Papa – aus ihm wurde kein Schreiner, sondern Journalist – Zeitung lesen und gewisse Stellen im Text markieren. So sah für mich Journalismus aus. Voll langweilig! Ich war für anderes bestimmt, war ich mir damals sicher. Etwas, bei dem man eine gute Spürnase braucht. So war für mich als Kind klar, ich wollte Polizeihund werden. Wie man vermuten könnte, ging auch dieser Berufswunsch nicht in Erfüllung. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, oder? Kennen Sie zufälligerweise eine Ausbildungsstätte, in der man sich zum Polizeihund umschulen lassen kann?