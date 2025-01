Wertvolle Begegnungen am WEF, mystische Tradition erleben und sportliche Erfolge mitfeiern

Maja Riniker folgte der Einladung von Ständeratspräsident Andrea Caroni (links). Beim traditionellen Neujahrsanlass in Appenzell Ausserhoden war auch FDP-Präsiden Thierry Burkart dabei.

Liebe «Landanzeiger»-Leserinnen,

liebe «Landanzeiger»-Leser



Am Montag, 13. Januar, durfte ich in Appenzell Ausserhoden die speziell schöne und mystische Tradition «Altes Silvester» und das «Silvesterchläuse» miterleben. Das Erwachen des Tages mit dem Erklingen der Schellen überall sowie dem Vorbeiziehen der singenden Gruppen urchiger Gestalten ist einzigartig. Über die Einladung von Ständeratspräsident Andrea Caroni in seine Heimat habe ich mich sehr gefreut. Am Abend durfte ich beim Kick-Off 2025 bei Rivella in Aarau dabei sein.



Am Dienstag, 14. Januar nahm ich am traditionellen Neujahrsapéro der Berner Kommunikationsagentur Furrerhugi im Clé de Berne teil. Gerne habe ich die Tradition fortgesetzt, wonach seit einigen Jahren die Nationalratspräsidentin am ersten Netzwerkapéro einige Worte an die Anwesenden richtet. Ein wertvoller Austausch mit vielen interessanten Kontakten und Gesprächen.



Am zweiten Januarwochenende hatte ich die Ehre und das Vergnügen, das Lauberhornrennen mitzuerleben. Die Abfahrt vom Samstag, 18. Januar bleibt unvergesslich. Von Marco Odermatt (Platz 1), Franjo von Allmen (Platz 2) und Miha Hrobat (Platz 3) wurde Herausragendes vollbracht. Weitere Top-Leistungen wurden auch durch die Patrouille Suisse und die Organisatoren dieses Rennens erbracht. Ein Tag voller Emotionen und wertvoller Begegnungen.



Am WEF durfte ich zwei intensive und eindrückliche Tage verbringen. Spannend waren die Panel-Diskussionen zu Europa, zur Weltlage, zu Japan und zur Ukraine. Bleibend in Erinnerung sind die Gespräche mit dem Gründer des WEF, Klaus Schwab und seiner Gattin Hilde Schwab, dem Handelsminister von Japan sowie den Aussenministern der Ukraine und Norwegens. Der am WEF gelebte Austausch ist für unser Land sehr wertvoll. Eindrücklich war auch der Besuch des «Ukraine House» und die Gespräche mit Soldaten, die direkt von der Front berichteten sowie dem Vizepräsidenten des Ukrainischen Parlaments, Oleksandr Korniyenko. Herzlich gratuliert und applaudiert haben wir dem «Social Entrepreneurship Award»-Gewinner Islam Alijaj. Diskutiert wurde auch das Thema «Representation matters». Die weiteren Begegnungen mit Bundesräten, Nationalratskollegen sowie der Truppenbesuch bei der Schweizer Armee rundeten meine einmaligen Erlebnisse in Davos ab.



In der letzten Januarwoche stehen nebst normalem Politalltag (Sicherheitskommission) eine Rede zum 80. Internationalen Holocaust-Gedenktag und die Vernissage im Kunsthaus Aarau zum Thema «Modell Neutralität» an.

Ihre Maja Riniker

Nationalratspräsidentin

