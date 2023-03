Wie schläft eine Giraffe?

Wenn Vollmond ist, schlafe ich regelmässig schlecht. Schon Tage zuvor. Ich wälze mich hin und her, mach Entspannungsübungen, versuche neue Schlafrituale. Alles vergebens, es will einfach nicht klappen mit «em tüüfe, gsunde Schloof», wie es mir mein Matratzenverkäufer versprochen hat.

Der Vollmond Anfang Woche hat mich so gequält, dass ich in der Nacht meinen Laptop aufschaltete und nach Gründen für meine Mondfühligkeit googelte. Laut einer Schweizer Studie sollen die Melatonin-Werte im Körper schuld sein. Diese sinken bei Vollmond und machen uns weniger schläfrig. Danke, aber diese Info macht mich nicht müder. Ein anderer Schlafforscher rät, das Schlafzimmer nachts stark abzudunkeln. Dickere Vorhänge habe ich aber schon, Rollläden auch. Auf eine Schlafmaske mit Kühlkissen gegen Augenringe am Morgen habe ich keine Lust.