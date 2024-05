Wikon/Bottenwil: Selbstunfall mit Lastwagen – 250 Liter Diesel in die Uerke geflossen – hoher Sachschaden – niemand verletzt

Am Mittwoch, 8. Mai 2024, kurz vor 07.30 Uhr, fuhr ein Lastwagen auf der Bottenwilerstrasse vom Gebiet Moosersagi in Richtung Bottenwil. Aus noch ungeklärten Gründen geriet das Fahrzeug im Gebiet Moosmatte mit den rechten Fahrzeugrädern auf die Grasnarbe. Nach einer Lenkkorrektur überquerte das Fahrzeug die Fahrbahn und prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen die linksseitige Böschung und die darin befindliche Schachtverbauung. Dabei wurde unter anderem der Dieseltank des Lastwagens abgerissen und es liefen 250 bis 300 Liter Diesel aus. Dieser gelangte durch die Strassenentwässerungsschächte auch in die Uerke. Durch die Feuerwehren wurden mehrere Bachsperren errichtet. Beim Unfall wurde niemand verletzt.