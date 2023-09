Yves Sommer wird neuer Kommandant der Feuerwehr Uerkental

Die Feuerwehr Uerkental bekommt einen neuen Kommandanten. Es ist Yves Sommer aus Uerkheim. Der 30-Jährige ist seit zehn Jahren Mitglied der Feuerwehr Uerkental und hat sich in dieser Zeit bis zum Grad des Oberleutnants hochgearbeitet. Der gelernte Bäcker-Konditor freut sich auf die neue Aufgabe, auch wenn er zugibt, dass neben der Freude auch eine grosse Portion Respekt dabei ist.

Er werde sich hüten, sofort gewisse Dinge umzustellen, nur dass man spüre, dass ein neuer Kommandant das Ruder übernommen habe, sagt Sommer. «Thomas Räss hat die Feuerwehr in den letzten 12 Jahren sehr gut geführt, weiter ausgebaut und dafür gesorgt, dass sie gut aufgestellt und ausgebildet ist.» Daran müsse jetzt nichts geändert werden. Sommer freut sich auch, dass er ein junges Team – bei dem auch viele Frauen dabei sind – übernehmen kann. «Erfreulich ist weiter, dass wir in der Feuerwehr Uerkental Vollbestand haben», sagt der künftige Kommandant, der ab 1. Januar 2024 die Führung übernimmt. «Da gilt es Sorge zu tragen, dass das so bleibt und wir weiterhin Junge rekrutieren können.»