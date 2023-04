Wirkungsbericht Kantonaler Finanzausgleich: Regierungsrat schlägt Optimierungen in einzelnen Bereichen vor

Seit dem Jahr 2018 hat der Aargau einen neuen interkommunalen Finanzausgleich. Das Departement Volkswirtschaft Inneres hat diesen nun auf seine Wirksamkeit hin geprüft, so wie es das Finanzausgleichsgesetz in periodischer Weise vorschreibt. Der Regierungsrat hat den ersten Wirkungsbericht verabschiedet. In der Botschaft an den Grossen Rat stellt er die Erkenntnisse des Berichts dar und schlägt verschiedene Optimierungsmassnahmen vor.