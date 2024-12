Polizeikommandant Oberst Michael Leupold gratuliert einem Polizisten zur Beförderung.

Bild: KAPO

Zwischen Herausforderungen und Auszeichnungen – Jahresrückblick der Aargauer Polizei

In feierlichem Rahmen erhielten Angehörige des Polizeikorps höhere Grade verliehen und wurden für ihre Verdienste geehrt. Die traditionelle Jahresschlussfeier mit Gästen aus Politik, Justiz und Verwaltung fand in diesem Jahr in Rothrist statt.