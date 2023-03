Aarauer Jugendliche messen sich am Nationalen Finale von Jugend debattiert

Am 31. März und 1. April 2023 kämpfen in Bern 60 Jugendliche um den Titel der besten oder des besten Debattierenden der Schweiz. In zwei Vorrundendebatten und einer Finaldebatte messen sich die Schülerinnen und Schüler in zwei Alters- und Sprachkategorien. Debattiert wird über Themen wie den Social Media Konsum unter 16 Jahren, das Verbot der freien Arztwahl oder den Schulunterricht im Metaverse. Der Clou: Die 12- bis 20-Jährigen diskutieren zwei gegen zwei, wobei die Pro- und Kontra-Positionen jeweils kurz vor der Debatte zugelost werden.