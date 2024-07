«Grillspass – aber sicher!» – Die AGV gibt Tipps

Grillieren hat in der Schweiz eine starke soziale Komponente. Laut einer Studie grilliert über die Hälfte der Schweizer Bevölkerung mindestens einmal pro Monat. Besonders junge Männer in der Zentralschweiz seien begeisterte Grillfans. In der Deutschschweiz werde häufiger auf dem Balkon gegrillt, während die Westschweizer lieber am See grillen. Der Garten bleibt gemäss der Studie mit 61 Prozent die beliebteste Grilloase.