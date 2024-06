Offizielle Mountainbike-Trails im unteren Suhren- und Wynental eröffnet

Gut Ding will Weile haben. Was im Jahr 2018 als Projekt mit dem Ziel, einen einvernehmlichen und naturverträglichen Mountainbike-Betrieb zu gewährleisten und das Biken auf wenige ausgewählte, offizielle Trails zu kanalisieren gestartet wurde, hat Regierungsrat und Baudirektor Stephan Attiger am vergangenen Donnerstag offiziell eröffnet. Der Regierungsrat montierte zusammen mit Vertreter von Gemeinden, Jagd, Naturschutz, Forst und Mountainbikern eine Informationstafel als als symbolischen Akt.