Aargau Verkehr: Stephan Kloter wird neuer CFO

Der 44-jährige Stephan Kloter absolvierte den Master (lic. oec. publ.) in Wirtschaftswissenschaften sowie die Ausbildung zum Handelslehrer an der Universität Zürich und ist zudem diplomierter Wirtschaftsprüfer. Seit 2016 arbeitete er in verschiedenen Funktionen bei der Alpiq AG in Olten, zuletzt als Head Group Accounting & International Finance. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.