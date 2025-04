«Sein Konzert» wurde zum emotionalen Grossevent

Überwältigend war der Zuschaueraufmarsch zur Gedenkfeier an Bruno Werfeli am Sonntagabend in der römisch-katholischen Kirche Schöftland. «Wir mussten einfach kommen, Bruno hat es verdient», so Stimmen aus dem Zuschauerraum. Der Jodlerklub Echo Reitnau hatte sich wohlweislich bemüht, in diesem schönen, grossen und akustisch hervorragenden Saal auftreten zu dürfen. Der Präsident, Andreas Koller, zeigte sich überrascht von der grossen Trauergemeinschaft. Er wies auf den Stuhl, vorn im Chor, Brunos jetzt leerer Stuhl, sein Mutz hing daran, aber auch viele schöne Erinnerungen. So zum Beispiel, als sie die erste Platte aufnahmen, im Tonstudio von Alex Eugster. «Alex gab sich nur mit dem Besten zufrieden. Nach einigen missglückten Versuchen war es endlich soweit, Alex gab sein OK. Aber da meldete sich Bruno und erklärte, dass eine ganz bestimmte Stelle taktmässig nicht ganz rein sei. Alex hörte sich die Sache nochmal an und meinte: «Bruno, du hast recht!» «Als Kassier», so Res Koller, «war er überaus exakt. So fehlten einmal Fr. 1.70 in der Kasse, Bruno konnte auch nach langem Suchen den Fehler nicht finden.» Bei der Revision durch Res Koller legte dieser Fr. 1.70 auf den Tisch und meinte, er brauche nicht länger zu suchen. Aber Bruno verweigerte die Annahme und konnte einige Zeit später erklären, dass er das Geld für Briefmarken ausgegeben habe und dann vergessen abzubuchen.