Aargauer Herz für Holz 2023: Ein ganzes Gewerbequartier mit Holzbauten

Architekt Gregor Schlup hat die Werkhalle der technischen Betriebe Würenlos von Anfang an «in Holz gedacht». Das sei günstiger als in Varianten zu denken. Es müssten keine Kompro-misse eingegangen werden. Die Ortsbürgergemeinde Würenlos als Grundeigentümer, stellte das Grundstück für 50 Jahre im Baurecht zur Verfügung und verlangte eine einheitliche Überbauung. Entstanden ist ein ganzes Gewerbequartier mit Holzbauten.

Seit über 20 Jahren setzt sich Pro Holz Aargau für den Rohstoff Holz ein. Pro Holz Aargau wurde 2003 in der Aula der Berufsschule Lenzburg geboren. 20 Jahre macht der Vorstand bestehend aus den Trägerverbänden WaldAargau, Aargauischer Försterverband, Holzindust-rie Schweiz Sektion Nordostschweiz, Holzbau Schweiz Aargau, Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten Sektion Aargau und Bauernverband Aargau, sowie weiteren gewählten Mitgliedern Aargauer Holzpolitik. Pro Holz Aargau ist auch mit den Mit-gliedern des Grossen Rates in ständigem Austausch. Themen sind der nationale Holzpreis Prix Lignum, das revidierte öffentliche Beschaffungsrecht oder Regionalität und Nachhaltig-keit. Daniel Wehrli bringt es auf den Punkt: «Mit dem neuen Beschaffungsrecht ist der Ein-satz von Holz eine Frage des poltischen Willens.» Dank der aktiven politischen Arbeit im Zu-sammenhang mit der Revision des kantonalen Waldgesetzes wurde in der 1. Lesung im Grossen Rat am 14.03.2023 der Holzförderungsartikel ins Waldgesetz aufgenommen. Daniel Wehrli freut sich über diesen Zwischenerfolg und hält fest: «Die Holzförderung ist noch nicht im Trockenen. Wir bleiben am Ball!»