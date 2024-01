AEW und Eniwa gründen Carsharing-Firma «Swiss E-Car AG»

Die aktuellen Entwicklungen zeigen ein starkes Wachstum bei Elektrofahrzeugen und Carsharing-Konzepten. Dies spiegelt sich in der zunehmenden Nachfrage nach integrierten Mobilitätslösungen wider. Die AEW Energie AG und die Eniwa AG erkannten diese Tendenz bereits vor einiger Zeit. Deshalb entwickelten sie gemeinsam ein Carsharing-Modell, das ausschliesslich eine rein elektrisch betriebene Fahrzeugflotte anbietet.

59 E-Carsharing-Fahrzeuge in fünf Kantonen mit über 4’200 Nutzenden

Aus der gemeinsamen Initiative gedieh ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Heute stehen bereits 59 E-Carsharing-Autos in fünf Kantonen zur Verfügung. Über 4’200 Kundinnen und Kunden registrierten sich bereits. Für die strategische Weiterentwicklung und Stärkung des Angebots wurde am 22. Januar 2024 die Firma «Swiss E-Car AG» gegründet. Die AEW und die Eniwa sind zu je 50 % an der Firma beteiligt.