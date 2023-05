AKB Immo Messe: Regionale Immobilien an einem Ort entdecken

Jan Schneider und Admir Iseni freuten sich viele Besucherinnen und Besucher bei der AKB begrüssen zu dürfen.

Bilder: Sarah Moll

17 Immobilienfirmen präsentierten an der AKB Immo Messe ihre aktuellen Projekte und Liegenschaften.

Häuser und Wohnungen, bereits ausgeschriebene, andere ganz neu – das gab es an der AKB Immo Messe in der Filiale am Bahnhofplatz in Aarau zu entdecken. Konzentriert an einem Ort konnten sich die zahlreichen Besucherinnen und Besucher bei 17 Immobilienfirmen informieren und erste Kontakte knüpfen. «Ein Besuch an der AKB Immo Messe ist daher sehr spannend und zeiteffizient», sagt Regionalleiter Jan Schneider und freut sich über das grosse Interesse. Denn nach rund 1,5 Stunden durfte die AKB bereits 170 Besucherinnen und Besucher bei sich begrüssen.



Bei einem Rundgang durch die AKB präsentierten sich die 17 Immobilienfirmen mit hübsch dekorierten Ständen und ihren aktuellen Projekten. Dazu gehörte auch die Hamero Immobilien AG. «Wir haben momentan sehr viele Neubauprojekte in Planung, aber auch solche, die sich in der Fertig¬stellung befinden», erzählt Philippe Schmid. Zu Letzteren gehört ein Projekt am Kornweg in Küttigen. Die Liegenschaft ist auf den 1. Juni bezugsbereit. «Wir sind sehr dankbar, uns hier präsentieren zu dürfen, und unsere Projekte finden viel Anklang.» Weitere Infos gibt es auf www.hamero.ch.



Auch die Markstein AG präsentiert an ihrem Stand verschiedene Neubauprojekte, aber auch bestehende Liegenschaften, die sie im Raum Aarau verkaufen. Dazu gehört ein Bauprojekt «Im Obstgarten» in Rupperswil. Dort entstehen 4,5- und 5,5-Zimmer-Reihenhäuser. Das Projekt befindet sich derzeit im Bau, doch als Käufer hätte man noch die Gelegenheit, bei Küche, Böden usw. mitzubestimmen. Im Sommer 2024 sollten die Reihenhäuser bezugsbereit sein. Weitere Informationen auf markstein.ch.



Ebenfalls auf ein Neubauprojekt weist die Alpha Immobilien KB GmbH hin. Dieses wird im Schwabistal in Muhen zu stehen kommen. Sechs Einfami¬lienhäuser gibt es am Lottengässli, leicht am Hang gelegen, mit einem schönen Ausblick in den Jura. 5,5 bis 6,5 Zimmer weisen die Einfamilienhäuser auf und rund 180 Quadratmeter Nettowohnfläche plus eigene Tiefgarage. Die Baubewilligung steht, Baustart wird im Laufe 2023 erfolgen. Weitere Informationen auf alpha-immobilien.ch.



Am Stand der ImmoService Partner AG werden ebenfalls zwei Neubauprojekte gezeigt. Jenes in Oberkulm beinhaltet elf Reihenhäuser, perfekt geeignet für Familien. Die Reihenhäuser sind für ungefähr 1,3 Millionen Franken zu verkaufen. Neben den Neubauprojekten befinden sich auch 48 «Occasionshäuser» im Portfolio der ImmoService Partner AG. Weitere Informationen auf immoservice.ch.



Auf ein vielfältiges Portfolio zurückgreifen kann auch die Brivio Immobilien AG. Das Familienunternehmen bietet neben verschiedensten Kaufobjekten in der Region auch Mietwohnungen an und macht so auch die individuellsten «Wohn(T)räume» wahr. Manche Objekte sind gar so begehrt, dass sie nach kurzer Zeit schon wieder weg sind. Ein Besuch auf brivio-immobilien.ch lohnt sich. Sarah Moll