ALF-TV: Der bekannte Talker Ruedi «Vorbi» Vorburger ist gestorben

Ruedi Vorburger arbeitete seit der Gründung im Jahr 1997 beim Regionalsender ehrenamtlich mit und war häufig auf Aussenreportagen im ALF-Sendegebiet Aargau/Solothurn unterwegs. Als leidenschaftlicher Talkmaster seiner eigenen Sendung «Vorbis Talk im Schlosshof» begrüsste er im Laufe der Jahre mehrere Hundert interessante und mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport, so beispielsweise die nachmalige Bundesrätin Doris Leuthard und Bandleader Pepe Lienhard. Erst vor zwei Wochen lief im Programm von ALF-TV Vorbis letzter Talk mit der Solothurner Frau Landammann Brigit Wyss. Das Gespräch war am 7. Juni aufgezeichnet worden.

Mit dem geselligen Ruedi Vorburger verliert das Arolfinger Lokalfernsehen eine prägende Figur und ein in der ganzen Region bekanntes Gesicht. Im Wochenprogramm mit Start am 6. Juli 2023 ist eine Würdigung in Form eines Querschnitts durch sein TV-Schaffen geplant.