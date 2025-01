Argovia Stars: Eine Nachwuchsschmiede mit Vision

«Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen.» Dieser Satz des österreichischen Komponisten Joseph Anton Bruckner beschreibt treffend die Philosophie der Argovia Stars. Mit den beiden Hockeyschulen in Wettingen und Aarau, die unter dem Label «YoungBulls» laufen, legen die Argovia Stars den Grundstein für eine erfolgreiche Eishockeykarriere. Hier stehen der Spass und spielerische Elemente im Vordergrund, während gleichzeitig die Tür zum organisierten Vereinsleben geöffnet wird.

Zahlen, die beeindrucken

Mit 1250 Trainingseinheiten, 350 Spielen und Turnieren sowie rund 175 Nachwuchstalenten bietet der grösste Nachwuchsverein im Mittelland eine beeindruckende Plattform. 12 gemeldete Nachwuchsteams, mehr als 30 Trainer und Betreuer sowie leistungsorientierte Angebote bis hin zur U13 Top sprechen eine klare Sprache. Ab der U15 bieten die Argovia Stars zudem Teams in der Stärkeklasse A an und schaffen für besonders talentierte Spieler Möglichkeiten, in Partnerteams auf Top- oder Elite-Niveau zu spielen oder sich für die Regionalauswahl des Eishockeyverbands Nordwestschweiz zu empfehlen.

Professionelle Trainer für den nächsten Schritt

Kevin Gloor: Ein Trainer mit Leidenschaft

Ein Paradebeispiel für diese Philosophie ist Kevin Gloor, Trainer der U13 Top. Geboren und aufgewachsen in Aarau, durchlief er selbst eine beeindruckende Spielerkarriere, die ihn bis in die höchste Schweizer Liga führte. Als ehemaliger Spieler der ZSC Lions und des EHC Biel bringt er nicht nur sportliches Know-how, sondern auch eine enge Verbundenheit mit seinem Stammverein mit.

«Mit der U13 Top bin ich in der Lage, hockeybegeisterte Mädchen und Jungs an ein ambitioniertes Eishockey heranzuführen. Neben der Freude am Sport ist die fundierte Ausbildung mein wichtigstes Ziel», so Gloor. Trotz seines intensiven Engagements im Training und bei Spielen findet der zweifache Familienvater Zeit für private Interessen, wie das Reisen und das Kennenlernen neuer Kulturen.