Aus dem «Löchlibrunnen» sprudelt wieder Quellwasser

Im Dorfzentrum von Küttigen fand am Samstag eine Feier mit Apéro statt. Anlass dazu gab der Brunnen am Löchliweg, der in neuem Glanz erstrahlt und nun frisches Quellwasser liefert. Eingeladen war die Nachbarschaft, die von alters her Brunnenrechte besitzt, sowie zahlreiche an der Renovation Beteiligte und Sponsoren.