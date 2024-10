Die denkwürdige Geschichte des Steinbruchs Ritzer in Küttigen

In Küttigen begann der Aushub an Kalkstein kurz nach 1900, nachdem der ausgesprochen innovative Firmengründer Friedrich Rudolf Zurlinden die Zementwerke des Aarauer Industriellen Albert Fleiner übernommen hatte. Zurlinden musste den Kalkstein aus dem Steinbruch im Ritzer zur Verarbeitung nach Aarau in den Scheibenschachen transportiere, was kein einfaches Unterfangen war, denn anfänglich ging alles mit Pferden vor sich. Überraschenderweise sind noch etliche Zeugen dieser vor 100 Jahren betriebenen Zementwerke erhalten geblieben. Beispielsweise stehen an der Felswand im Westen blanke Kalkschichten an, die kürzlich mit Ankern gesichert worden sind. Auf dem 1923 entstandenen Foto sind mehrere Förderbänder in der Grube abgebildet. Eines brachte von der Felswand hinten die abgesprengten Bruchsteine nach rechts unten. Hier befand sich der Tunneleingang einer Transportbahn, welche das Material unter der Bibersteinerstrasse hindurch zur Mündung des Aabachs brachte.