Autowaschtag der Jugendfeuerwehr: Zarter Einsatz von Schlauch und Trockentüchern

Mit dem Schlauch können Buben und Mädchen der Jugendfeuerwehr Leerau üblicherweise umgehen. Dass sie auch den Einsatz von Schwamm und Microfasertüchern beherrschen, bewiesen zwölf junge Feuerwehrleute im Alter von 10 bis 18 Jahren am jährlichen Autowaschtag. Zur Überbrückung der Waschzeit genossen die Wagenbesitzer Kaffee und Kuchen oder Bratwurst vom Grill. Eine Spende für die «Wellnessprozedur» des Automobils nahmen die Wasch- und Polierkünstler gern entgegen. Das «Eingenommene» dient zur Finanzierung der Jugendfeuerwehrreise. «Das Fahrziel wird nicht verraten, bekannt ist es erst bei Ankunft am Zielort», betont die stellvertretende Leiterin der Jugendfeuerwehr Leerau, Muriel Martin, während sie kurz vom Reinigen der Felgen aufblickt. Angesteuert werden in der Regel attraktive Reiseziele in der weiteren Umgebung. Alfred Weigel