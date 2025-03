Gemeindeversammlung stimmt für Kauf der «Sonne»

An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung am Donnerstagabend, 13. März, zeigte sich grosses Interesse an dem Projekt «Futura Leerau». 135 der 647 Stimmberechtigten fanden sich in der Mehrzweckhalle ein – ein Rekord, wie Gemeindeammann Francisco Baños mit Freude betonte. Er erklärte, dass sich selten Chancen wie diese böten und die Gemeinde ihre Zukunft aktiv gestalten müsse.