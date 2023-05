Badi Entfelden: Badesaison trotz kühler Temperaturen gestartet

Der Teamleiter des Restaurants Melik Sabo und Geschäftsführer Bernhard Bürki (rechts) freuen sich auf die kommende Badesaison. Bild: Alfred Weigel

Unter dem Motto «De Plausch ha» eröffnete die Genossenschaft Frei- und Hallenbad Entfelden die Freiluftbadesaison am vergangenen Samstag.

Rund 50 Badegäste genossen den Aperitif am Eröffnungstag. Den meisten war das Wasser bei 17 Grad und einer Lufttemperatur von 13 zu tief. Nur ein Schwimmer im Neoprenanzug wagte einige Züge auf der langen Bahn. Auch auf der gepflegten Liegewiese herrschte gähnende Leere. Geschäftsführer Bernhard Bürki kennt die Attraktivität seines von ihm geführten Familienbades. Der Änte-Flizzer, eine Dreifachrutschbahn mit Zeitmessung, war die erste in der Schweiz als sie 2014 in Betrieb ging. Ab dieser Saison übernimmt Melik Sabo den Betrieb des Baderestaurants mit den eingeführten Verpflegungsangeboten während des Badebetriebs.

Mit dem Kids-Triathlon wartet ein spezieller Anlass im Badi Entfelden am 27. Mai auf eine rege Teilnahme. Gestartet wird in zwei Kategorien. Die sieben- bis zehnjährigen beweisen sich über 50m Schwimmen, 1 km Velofahren und 500m Laufen. Über die doppelten Distanzen gehen die 11- bis 14-Jährigen an den Start, offizieller Veranstalter ist der Triathlonclub Aarau.

Für Wasserratten rentieren sich die Regio-Abonnemente, die den Zutritt zu sieben Freibäder in der Region erlauben. Dazu gehören die Badeanstalten Schachen-Aarau, Küttigen, Auenstein-Rupperswil, Suhr-Buchs-Gränichen, Entfelden und Kölliken. Langweilig im Wasser oder auf den Liegewiesen sollte es an heissen Tagen nicht werden. Weitere Anlässe und Informationen zum Badebetrieb in der Halle oder im Freibad finden sich unter www.badi-entfelden.ch. Alfred Weigel

Badi Entfelden Öffnungszeiten:

Mai und September: 9 bis 19 Uhr

Juni und August: 9 bis 20 Uhr

Juli (Sommerferien): 9 bis 21 Uhr

Saisonende der Aussenanlage: Mitte September