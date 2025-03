Badi eröffnet mit neuem Restaurant-Team

Die Vorfreude steigt in Schöftland, denn am Donnerstag, 1. Mai, um 9.00 Uhr, öffnet die Badi offiziell ihre Tore für die Saison 2025. Badmeister Roger Heuberger und sein Team haben in den letzten Wochen intensiv gearbeitet, um alles für die Besucher vorzubereiten. Neben den bewährten Attraktionen wie dem 23-24 Grad warmen Wasser zum Saisonstart, den fünf verschiedenen Becken, der Wasserrutschbahn und dem Sprungbecken lockt dieses Jahr besonders das neue gastronomische Angebot.