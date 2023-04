Badi-Saison 2023: Drei Schwimmbäder eröffnen bereits am verlängerten Wochenende

Am Samstags gehts los: Die Vorbereitungen auf die Saisoneröffnung im Schwimmbad Suhr-Buchs-Gränichen laufen auf Hochtouren. Bild: ZVG

Einmal mehr läutet das Schwimmbad Suhr-Buchs-Gränichen die Badesaison2023 in der Region als Erste ein. Am Montag folgen dann auch Aarau und Schöftland. Alle drei Bäder sind geheizt.

Am Samstag, 29. April, um 8.00 Uhr, werden die Pforten geöffnet. In Suhr wird es die letzte Saisoneröffnung dieser Art sein. Denn künftig kann hier dank der neuen Traglufthalle, auch im Winter geschwommen werden. Zurzeit laufen noch einige Bau- und Anpassungsarbeiten, wie ein Blick ins Schwimmbad Anfang Woche gezeigt hat. «Am Samstag ist aber alles zum Saisonstart bereit», sagt der Buchser Gemeinderat Reto Fischer, Präsident der Betriebskommission des Schwimmbads Suhr-Buchs-Gränichen. «Für 24 Grad warmes Wasser ist gesorgt, für die Lufttemperatur sind wir nicht zuständig.» Meteo Schweiz prophezeit bis zu 20 Grad am Samstag, zur Startzeit um 8 Uhr soll es auch schon 11 Grad «warm» sein, das sind immerhin drei Grad mehr als noch vor einem Jahr bei der Eröffnung. «Das wird unsere treue Morgenschwimmergruppe nicht vom Besuch abhalten», weiss Reto Fischer, der selbst wärmere Temperaturen für einen Badibesuch bevorzugt.

Erstmals werden die Gäste am Samstag in Suhr dann auch die neuen Kabinen benutzen dürfen, diese wurden im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Traglufthalle erstellt. «Zu viel wollen wir nicht verraten», sagt Reto Fischer, «aber es gibt noch einige weitere Neuerungen.»

Wer am Samstag früh aus den Federn geht und zu den Erstschwimmern gehört, wird im Anschluss in den Genuss eines Eröffnungsapéros kommen, offeriert vom Badmeister und der Betriebskommission.

Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, starten auch zwei weitere geheizte Schwimmbäder in der Region ihre Saison, nämlich Aarau und Schöftland. Aarau öffnet um 9.00 Uhr und hat bei schönem Wetter bis 20 Uhr geöffnet, bei weniger schönem nur bis 19.00 Uhr. Auf der Webseite www.freibadschachen.ch kann man jederzeit sehen, wie viele Personen sich im städtischen Schwimmbad aufhalten, das total 3200 Plätze anbietet. Die Badesaison dauert in Aarau voraussichtlich bis am 17. September 2023.

Saisonabschluss mit «Hundeschwumm»

Das Schwimmbad Rütimatten in Schöftland öffnet ebenfalls am 1. Mai um 9.00 Uhr. Bei schönem Wetter ist die Anlage bis 20.00 Uhr geöffnet, bei schlechter Witterung bis 13.00 Uhr. «Bei unsicherer Wetterlage kontaktiert man am besten den Telefonbeantworter unter 062 721 15 64», sagt Quirin Bohni, Betriebsleiter und Badmeister in Schöftland. Auch hier wird das Wasser am Montag bereits angenehme 23 Grad warm sein. Die Badesaison endet in Schöftland voraussichtlich am Samstag, 16. September 2023 für die Menschen. Für die Menschen? Ja, am Sonntag, 17. September, wird das Bad den Vierbeinern überlassen, die mit einem «Hundeschwumm», die Saison 2023 abschliessen.

Die restlichen Schwimmbäder im «Landanzeiger»-Gebiet eröffnen erst später. RAN