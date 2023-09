Barmelweid und Jurapark Aargau spannen zusammen für eine nachhaltige Entwicklung

Die Barmelweid befindet sich geografisch in der Jura-Landschaftszone an der Grenze des Parkperimeters und bietet einen bedeutungsvollen Lebensraum für Mensch, Tier und Pflanzen. Seit vielen Jahren setzt sich die Barmelweid gezielt für eine naturnah gepflegte Umgebung, die Förderung der Biodiversität, die Erhaltung von bedrohten Pflanzen und Tieren – namentlich alte Obst- und Gemüsesorten, Pfauenziegen und Walliser Landschafe – ein.

Vielfältige Kooperation

Gemeinsam planen der Jurapark Aargau und die Barmelweid Massnahmen zur Optimierung der Nachhaltigkeit des Betriebs auf der Barmelweid. Im Zentrum stehen dabei die Bereiche Natur, Landschaft und Umwelt, Regionalität, Gesellschaft, Kommunikation und Kultur, sowie Innovation und Forschung.

«Einen ersten Zusammenarbeitserfolg konnten wir bereits an der Veranstaltung ‹Nachtaktiv auf der Barmelweid› vom 1./2. Juli 2023 im Rahmen der 850-Jahr-Feier von Erlinsbach verzeichnen, an der Jurapark-Produzentinnen und -Produzenten an verschiedenen Marktständen ihre Produkte verkauft haben», freut sich Manfred Hofmann, Leiter Services der Barmelweid. Zudem verkauft die Barmelweid bereits seit Längerem am Kiosk des Restaurants Barmelguet verschiedene Produkte aus dem Jurapark Aargau.