Benkenstrasse: Keine generelle Senkung der Geschwindigkeit – Kurven werden punktuell angepasst

Verkehrsgutachten untersucht Benkenstrasse

Nach Rücksprache mit den Gemeinderäten Küttigen, Oberhof und Wölflinswil sowie gestützt auf eine Petition von Einwohnerinnen und Einwohnern von Küttigen, hat die Abteilung Tiefbau ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben. Kai Schnetzler, Leiter Sektion Verkehrssicherheit, erklärt: „Das Gutachten untersuchte die Benkenstrasse auf Optimierungen und daraufhin, ob allenfalls die Höchstgeschwindigkeit rechtlich heruntergesetzt werden kann. Mit dem Verkehrsgutachten wurden auch die Unfälle untersucht. So wurden beispielsweise alle Kurven genauer unter die Lupe genommen.»

Ergebnisse und weiteres Vorgehen

Die drei Gemeinden Küttigen, Oberhof und Wölflinswil wurden über die Untersuchungen und das Gutachten an der Benkenstrasse informiert. Gemeinsam wurden die Ergebnisse besprochen. Zusätzliche Hinweise und Rückmeldungen zum Gutachten konnten so in die weitere Bearbeitung aufgenommen werden.

Im Zusammenhang mit der Untersuchung wurden an mehreren Stellen Geschwindigkeitsmessgeräte aufgestellt. „Die Geräte zeigen, dass die Mehrheit der Fahrzeuglenkenden die gefahrene Geschwindigkeit dem Erscheinungsbild und den Strassenverhältnissen anpasst,“ sagt Kai Schnetzler. „Einzelne Fahrzeuglenkende haben jedoch die zulässigen Geschwindigkeiten deutlich überschritten. Das erstellte Gutachten hält deshalb fest, dass eine generelle Geschwindigkeitsreduktion kein geeignetes Mittel zur Reduktion der maximal gefahrenen Geschwindigkeit darstellt und damit rechtlich nicht zulässig ist.