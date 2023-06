Am 30. Juni 2024 soll am «Reitnauer» wieder ein Bergrennen stattfinden. So will es ein neugegründeter Verein. Bild: RAN/Archiv

Bergrennen soll wieder zum Leben erweckt werden

Einheimische aus Reitnau und Rennsportfans gründen einen Verein und planen zusammen mit der Rennfahrervereinigung Equipe Bernoise als Veranstalterin ein Comeback des Reitnauer Bergrennens am 30. Juni 2024. Die Gründungsversammlung erfolgt am 1. Juli , 17.00 Uhr, im Schützenhaus Reitnau.