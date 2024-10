Imposante Leistungsschau der Feuerwehr vor vielen Zuschauern

Rund 200 Zuschauer wollten die Feuerwehr Reitnau in Action sehen. Und sie wurden nicht enttäuscht. Die Bevölkerungsübung fand dieses Jahr in einem grösseren Rahmen statt. Denn der Unfall, der sich auf der Kreuzung Hauptstrasse/Dorf vor Reinhards Hof zutrug, war ziemlich schlimm. Drei Autos prallten heftig ineinander. Pünktlich um 14.00 Uhr hat es geknallt, zu hören über die Lautsprecher, kommentiert von Moderatoren der Feuerwehr. Ein Auto brannte, in einem weiteren Auto war eine Person eingeklemmt.

Eine Grossübung

Die ersten Helfer an der Unfallstelle erkannten schnell, dass hier mehr als nur die 34-köpfige Feuerwehr Reitnau benötigt wird. Der Stützpunkt Zofingen wurde aufgeboten, Polizei, Ambulanz und sogar der AAA-Rettungshelikopter. Schon bald war von allen Seiten Sirenengeheul zu hören und verschiedenste und zahlreiche Blaulichtfahrzeuge zu sehen. Spektakulär war die Landung des Helis auf der Wiese unterhalb der Unfallstelle. Hilfreich für die Zuschauer war, dass jeder Schritt von den Moderatoren kommentiert wurde, so war man stets informiert, was nun die Aufgabe war der Strassenrettung Zofingen, oder was die Kantonspolizei hier zu tun hatte, die den Unfall aufnahm, die Unfallstelle vermass, fotografierte und eine Skizze anfertigte.