Zum zweiten Mal ging es «hoch hinaus»

Mit sichtlicher Freude begrüsste die Präsidentin des Gewerbevereins Oberes Suhrental (GVOS), Rita Rölli, die Mitglieder im prächtigen Festsaal des Widenmoos Ressorts oberhalb Reitnau. Sie erinnerte an die erfolgreiche Gewerbeausstellung im letzten Jahr, die unter dem Motto «hoch hinaus» zahlreiche Besucher aus nah und fern anlockte. Sie dankte für den grossen Einsatz und die Kreativität, die die Mitglieder bei der Gestaltung dieses Grossanlasses gezeigt haben. «Und nun gehen wir zum Neujahrsapéro nochmals ’hoch hinaus’, auf Einladung von Daniel Bühler und seiner rechten Hand, Lorenz Rüttimann.» Leider konnte Daniel Bühler nicht persönlich anwesend sein, denn er wurde am Weltwirtschaftsforum in Davos gebraucht, wo er ebenfalls hohe Gäste empfangen durfte. «Der Neujahrsapéro bietet die Möglichkeit, zusammen zu stehen und die Gemeinsamkeit zu stärken», so Rita Rölli weiter. Hier könne der Alltag draussen gelassen und ein paar Stunden ohne Stress und Hektik genossen werden. Sie wünschte den Gwerblern weiterhin Erfolg und Wachstum sowie Mut zur Kreativität für innovative Projekte. Bereits konnte sie das Datum der nächsten Generalversammlung bekannt geben. Diese findet am 7. Mai in Kirchleerau statt.