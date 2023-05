Bernhard Bürki tritt nach mehr als zwei Jahrzehnten in der Badi Entfelden in den Ruhestand

Es ist Zeit des Abschieds, aber auch Zeit der Dankbarkeit und Anerkennung für das langjährige Engagement von Bernhard Bürki und seiner Familie. Er hat in all den Jahren tolle Arbeit geleistet und das Schwimmbad Entfelden zu dem gemacht, was es heute ist. Sein Einsatz, sein Fachwissen und seine Ideen haben dazu beigetragen, dass die Badi der beiden Entfelden zu einem beliebten Ort für Menschen jeden Alters geworden ist. Unter seiner Leitung wurden zahlreiche positive Veränderungen, Verbesserungen und Sanierungen umgesetzt.