Beschlüsse und deren Protokollierung im Stockwerkeigentum

Ergänzend seien zwei Punkte zusätzlich erwähnt: Fassadenelemente wie Fenster, Storen oder Terrassen und Balkone sind grundsätzlich gemeinschaftliche Teile. Zu oder an solchen können einzelnen EigentümerInnen jedoch Sondernutzungsrechte sowie Unterhaltspflichten zugewiesen werden. Will eine Eigentümerschaft Veränderungen an solchen Teilen vornehmen, hat sie vorher jedenfalls einen Antrag an die Versammlung zu stellen und einen entsprechenden Beschluss zu erwirken. Bei Massnahmen zum «Realersatz» ist im Normalfall vom Erfordernis einer einfachen Mehrheit auszugehen. Plant die Eigentümerschaft Massnahmen, welche das äussere Erscheinungsbild der Liegenschaft – wesentlich – verändern, muss davon ausgegangen werden, dass ein solcher Antrag nur mit einem einstimmigen Beschluss rechtskräftig erhoben werden kann.