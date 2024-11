Böhler-Pass-Fest: «Der grosse Aufwand hat sich gelohnt»

Besucheransturm mit «zusätzlichem Elan» bewältigt

Im 20-seitigen Schlussbericht spricht OK-Präsident Widmer die vielleicht heikelste Aufgabe des zweitägigen Anlassen an. «Der Transport der vielen Besucherinnen und Besucher auf der Passhöhe verlangte vom OK viel Kreativität und zusätzlichen Elan.» Schliesslich gelang es aber auch am Samstagabend, alle Anwesenden im vollbesetzten Festzelt vor und nach Mitternacht sicher auf die beiden Talseiten zu bringen. «Statt der erwarteten 2500 Festbesucher kamen 6000; wir waren schlichtweg überwältigt», resümiert Widmer.

«Sämtliche Ressorts leisteten hervorragende Arbeit», lobt der OK-Präsident seine weiteren 19 OK-Mitglieder. Diese trafen sich während der eineinhalbjährigen Vorbereitungszeit zu acht Sitzungen. Das Fest selber setzte das OK zusammen mit 90 Helfern vom 10-jährigen Pfadfinder bis zum 90-jährigen Grossvater um. Nebst Verpflegung und T-Shirt arbeiteten alle Mitwirkenden unentgeltlich. Deshalb bedankt sich Martin Widmer am Ende des Schlussberichtes respektvoll: «Chapeau! Herzlichen Dank, ihr habt eine tolle Arbeit geleistet.»