Brassband mit Chorqualitäten

Dirigent Simon Galliker gelang es in kurzer Zeit ein anspruchsvolles Konzert auf die Beine zu stellen. Die Brass Band servierte musikalische Leckerbissen vom Anfang bis zum Ende. Der Marsch «Jubilaeus», 2013 komponiert von Markus Trachsel, eröffnete das Konzert, der traditionelle Köbi-Walzer beschloss es. Markus Trachsel schrieb bis jetzt acht Stücke, er hat in Bottenwil schon Proben geleitet und den Dirigenten vertreten. Eine Herausforderung stellte das Medley «Brass Pearls of Switzerland» dar, nicht die Stücke selbst, die Übergänge hatten es in sich. «All‘s was bruchsch uf de Welt» von Ernst Jakober, «Müeti, liebs Müeti» und auch «Heimweh» fehlten nicht im Konzertprogramm. «I ha Heimweh nach de Bärge, nachem Schoggi und em Wii, nach dä Wälder, nach dä Seeä u nach em Schnee» lautet eine Textpassage der bekannten Schweizer Mundart-Rockband Plüsch.