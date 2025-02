Ein Computer, ein Rückspiegel und jede Menge Verwechslungen

In der rasanten Komödie von Oliver Grawehr dreht sich alles um Geraldine Wittauer (Sonja Odermatt), die unglücklicherweise einen Unfall verursacht. Doch ausgerechnet jetzt darf sie ihren Führerschein auf keinen Fall verlieren – ihr Traumjob steht auf dem Spiel! Ihre Lösung: Das Auto schnell und diskret reparieren lassen. In der Garage Eigenmann trifft sie unerwartet auf ihre alte Schulfreundin Mila (Verena Jolk).

Doch damit nicht genug: Auch Stadträtin Silvia Mannhart (Renate Erismann), die ebenfalls in einen Unfall verwickelt wurde, sucht sich genau diese Werkstatt aus. Um nicht aufzufliegen, geben sich Geraldine und Mila kurzerhand als Mechanikerinnen aus – obwohl sie von Autos so viel wie nichts verstehen. Die ahnungslose Stadträtin, die sich beruflich für Gleichstellung einsetzt, ist begeistert: Zwei Frauen, die eine Werkstatt leiten? Grossartig!

Lügen, Liebe und eine Überraschung

Doch das Lügenkonstrukt gerät ins Wanken. Geraldine muss sich in Autoreifen verstecken, während Mila sie mit einem simplen Trick beruhigt: «Tu einfach so, als wüsstest du, was du tust – das wirkt kompetent!»

Die Stadträtin hält derweil eine flammende Rede über Frauen in Männerberufen, während der „Automech“ sich verdächtig intensiv mit dem Computer beschäftigt. Kein Wunder – denn am Ende entpuppt sich einer der Charaktere als verdeckter Ermittler, der eine Fahrerflucht aufklären soll.