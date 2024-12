Fabrikli mit Franke-Preis ausgezeichnet

Die Laudatio hielt Jeannette Fricker, langjährige Gemeindeschreiberin und Gemeinderätin in Bottenwil. Sie blickte auf die Geschichte des Fabrikli zurück: 1948 erbaut, war nacheinander Feinstrickerei, Kartonfabrik und Schulraum für die Gemeinde. Im Jahr 2006 stand das Gebäude leer. «Es regnete hinein», erzählte Fricker. Ein Jahr später sprach die Gemeinde einen Kredit für Renovierung und Umbau. Im gleichen Jahr, am 12. Dezember 2007, wurde der Kulturverein Fabrikli Bottenwil gegründet. «Schon damals mit dabei waren Trix Beutler und Martial Schweizer als Präsident», erinnerte sich Jeannette Fricker und erwähnte das erste Konzert: Am 16. Januar 2008 trat Ueli Schmezer mit «Matter Live» auf, vor ausverkauftem Haus, was damals wie heute 80 Zuschauerinnen und Zuschauer bedeutet. Mehr haben nicht Platz im Fabrikli. «Wir sagen danke für euer Engagement und euren Einsatz – machet wiiter so!»