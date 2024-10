Brunner Holzbau zum vierten Mal mit Gütesiegel «Holzbau Plus» zertifiziert

Holzbau Plus stellt den Menschen ins Zentrum. Es zertifiziert Unternehmen, welche sich für eine stetige Entwicklung der Mitarbeitenden einsetzen. Solche Betriebe pflegen aktiv eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur. Ihre Bemühungen reichen über die grundlegenden Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages Holzbau hinaus. Auch eine kundenorientierte Unternehmensgestaltung sowie vorbildliche Führungskultur zeichnen Holzbau-Plus-Betriebe im Speziellen aus.

Garantierte Vorteile für Kundschaft

Als Auftraggeber hat man die Gewissheit, dass ein zertifiziertes Unternehmen zum Beispiel nicht nur die Mindestlöhne eingehalten werden, sondern auch Komponenten modernen Unternehmenskultur gepflegt werden. Das macht die Brunner Zimmerei Holzbau GmbH zu einer attraktiven Arbeitgeberin in der Region. Brunner Holzbau beschäftigt derzeit rund 30 Mitarbeitende, Brunner Planungen deren sechs.

Brunner seit 2012 durchgehend ausgezeichnet

Holzbau Plus basiert auf dem Gesamtarbeitsvertrag Holzbau und wird von den Sozialpartnern der Holzbaubranche – Syna, Unia, Baukader Schweiz, Kaufmännischer Verband und Holzbau Schweiz – seit 2011 verliehen. Die Vergabe basiert auf einem systematischen Verfahren. Dabei werden von einer unabhängigen Stelle materielle wie auch kulturelle Aspekte überprüft. Die Brunner Zimmerei Holzbau GmbH wurde seit 2012 durchgehend mit dem Gütesiegel ausgezeichnet. «Es freut uns sehr, dass wir das Rezertifizierungsverfahren erfolgreich durchlaufen haben und das Label Holzbau Plus bis 2027 erneut tragen dürfen», sagt Thomas Hunziker, Geschäftsführung, stolz. Als Minergie-Fachpartner und Mitglied von Holzbau Schweiz steht die Brunner Zimmerei Holzbau GmbH in Schöftland für Holzkompetenz seit 1997. STU