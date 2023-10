Buchs: Wo wurde entwendetes Kupfer angeboten? – Polizei sucht Zeugen

Zwei Männer fuhren am Freitagmorgen, 13. Oktober 2023, bei einem Recyclingbetrieb in Buchs vor. Im stark überladenen Seat Alhambra befand sich eine grosse Menge an blanken Kupferkabeln, welche das Duo zu Geld machen wollte. Das Personal schöpfte Verdacht und rief die Polizei, anstelle auf das dubiose Geschäft einzugehen. Diese nahm die beiden Rumänen im Alter von 36 und 41 Jahren fest.