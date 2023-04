Miss und Mister Swiss-Boer 2023: «Bustello» (links) von René Odermatt, Sarnen und «Lena» von Rolf Jungi, Rosshäusern BE, mit den beiden Experten Thomas Hodel, Schötz LU, und Tony Kneubühl, Uetendorf. Bild: ZVG

Burenziegenschau in der Liebegg-Arena: Ein Miss- und Mister-Wahl der anderen Art

Zum zweiten Mal fand die Schau des Zuchtvereins der Burenziegen Swiss-Boer in der Liebegg-Arena am LBBZ Liebegg in Gränichen AG statt. Die Gruppen waren von hoher Qualität und der Zuchtfortschritt der letzten Jahre sehr gut ersichtlich. Insgesamt wurden über 120 Tiere vorgeführt.